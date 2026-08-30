चित्रकूट: एक साल पहले बना पुल पहली ही बारिश में बहा, छह गांवों का संपर्क टूटने से ग्रामीणों की बढ़ीं मुश्किलें

चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गौतमपुर, रुखमा खुर्द, डाडी, पंडित पुरवा, फुली पुरवा और नई दुनिया को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बारिश के बाद पूरी तरह टूट गया है। कल हुई तेज बारिश में पिछले साल बना पुल बह गया, जिससे छह गांवों का आवागमन ठप हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल बहने से उन्हें पांच-छह किमी घूमकर आना-जाना पड़ रहा है।

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बच्चों की पढ़ाई और मरीजों को अस्पताल ले जाने में भारी दिक्कत हो रही है। मामले को लेकर बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रशासन पर निशाना साधा है। मोर्चा ने सवाल उठाया है कि एक साल पहले बना पुल इतनी जल्दी कैसे बह गया? क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच हुई थी? सरकारी धन से बने निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है? मोर्चा ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल मौके का निरीक्षण करे।