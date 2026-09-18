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चित्रकूट में सिस्टम शर्मसार: सड़क न होने से मरीज को टाट में टांगकर भागे परिजन

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 18 Sep 2026 05:23 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 05:23 PM IST







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थरपहाड़ गांव में आजादी के दशकों बाद भी पक्की सड़क न बनने से गंभीर रूप से बीमार युवक को परिजन टाट में बांधकर कंधे पर लादने को मजबूर हुए। विकास के तमाम दावों के बीच एम्बुलेंस न पहुंचने और प्रशासनिक हीला-हवाली से आक्रोशित ग्रामीणों ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ... और पढ़ें

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