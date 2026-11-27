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चंदौली जिले के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के गौसपुर गांव के पास शुक्रवार को सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। खोर गांव निवासी दोनों युवक पिकअप की टक्कर से बाइक सहित सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दोनों को कुचलते हुए निकल गई। हादसे में बाइक पर सवार डेढ़ साल की मासूम बच्ची बाल-बाल बच गई।

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