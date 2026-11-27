Chandauli News: विद्यार्थियों ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौली Updated Fri, 27 Nov 2026 01:33 AM IST
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चंदौली। पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया।
रैली के माध्यम से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने का संदेश दिया गया।
इस दौरान सड़क सुरक्षा प्रभारी दिलशाद अंसारी ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।
विद्यार्थियों से खुद नियमों का पालन करने के साथ स्वजन और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुकृति मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस मौके पर डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. रजनीश कुमार, डॉ. रीतू खरवार, डॉ. रवींद्र यादव, डॉ. रविकांत, अमित कुमार पांडेय मौजूद रहे।
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रैली के माध्यम से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने का संदेश दिया गया।
इस दौरान सड़क सुरक्षा प्रभारी दिलशाद अंसारी ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।
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विद्यार्थियों से खुद नियमों का पालन करने के साथ स्वजन और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुकृति मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस मौके पर डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. रजनीश कुमार, डॉ. रीतू खरवार, डॉ. रवींद्र यादव, डॉ. रविकांत, अमित कुमार पांडेय मौजूद रहे।
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