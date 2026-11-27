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रैली के माध्यम से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने का संदेश दिया गया।इस दौरान सड़क सुरक्षा प्रभारी दिलशाद अंसारी ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।विद्यार्थियों से खुद नियमों का पालन करने के साथ स्वजन और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुकृति मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस मौके पर डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. रजनीश कुमार, डॉ. रीतू खरवार, डॉ. रवींद्र यादव, डॉ. रविकांत, अमित कुमार पांडेय मौजूद रहे।