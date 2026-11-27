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अर्थदंड न अदा करने पर तीनों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार सैयदराजा थाना के पंचदेवरा गांव निवासी कुंवर विवेश सिंह उर्फ बिट्टू, कुंवर रजनीश सिंह उर्फ बाबू और अजय सिंह उर्फ संत के खिलाफ 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में तीनों जेल भी गए थे। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया और तीनों को नौ-नौ वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई। इसमें दोषियों के जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित रहेगा। संवाद