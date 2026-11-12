चंदौली: स्कूलों में यातायात का पाठ, 1400 छात्र-छात्राओं को किया जागरूक;video

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पीडीडीयू नगर (चंदौली)। यातायात माह के तहत बृहस्पतिवार को चंदौली यातायात पुलिस ने मुगलसराय के दो शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। एसजी पब्लिक स्कूल के करीब एक हजार और महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के लगभग 400 छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा और सड़क पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए संचालित पीएम-राहत और राहवीर योजना के बारे में भी बताया गया।

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