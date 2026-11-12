चंदौली: छठ पूजा का पोस्टर लगाते समय 11 हजार वोल्ट के करंट से युवक की मौत, झुलस गया था पूरा शरीर; मातम

छठ पूजा की तैयारियों के बीच बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में 18 वर्षीय युवक की जान चली गई। दशमी पोखरा पर पूजा का पोस्टर लगाने के दौरान युवक 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर पड़ा। आनन-फानन में ग्रामीण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानापुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद छठ पूजा की तैयारियों में जुटे लोगों में शोक छा गया।

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मृतक की पहचान कार्तिक उर्फ बाबू प्रजापति (18) पुत्र किशन निवासी शिवपुर आवास, वाराणसी के रूप में हुई है। बताया गया कि कार्तिक दशमी पोखरा पर छठ पूजा के आयोजन की तैयारियों में लगा था। इसी क्रम में बुधवार को वह पोखरा परिसर के प्रवेश द्वार पर पोस्टर लगाने पहुंचा था।