किसान के घर से 1.20 लाख नकदी और लाखों के जेवरात चोरी

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चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने एक किसान के घर को निशाना बनाया। छत के रास्ते घर में घुसे चोर बक्सों और बैगों का ताला तोड़कर भैंस बिक्री के रखे 1.20 लाख रुपये नकद समेत महिलाओं के लाखों रुपये के जेवरात समेट ले गए। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने आसपास तलाश की तो घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेतों में टूटे बक्से, खाली बैग और कपड़े बिखरे मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

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