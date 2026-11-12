चंदौली में मुठभेड़: पांच हजार रुपये और गांजे के लालच में गोवंश तस्करी, पुलिस टीम पर की फायरिंग; एक गिरफ्तार

पूछताछ में सूरज ने बताया कि वह पांच हजार रुपये और गांजा पीने के लालच में गोवंश तस्करी में शामिल हुआ था। वाराणसी से छुट्टा गोवंश को क्रूजर में लादकर बिहार में वध के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक, वाहन में सूरज के अलावा विकास चौहान, बाबू यादव, संतु यादव और शिवकुमार सोनकर भी सवार थे।



गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि विकास चौहान के कहने पर शिवकुमार सोनकर ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए।



चंदौली कोतवाली प्रभारी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि गोवंश तस्करी कर भाग रहे तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।