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Chandauli News: ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे होमगार्ड की अचानक बिगड़ी तबीयत, मौत

Mon, 16 Nov 2026 01:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:50 AM IST
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Home Guard suddenly deteriorates while preparing to go on duty, dies
गंगादास मौर्य, होमगार्ड, फाइलफोटो
धानापुर। विजयपुर (नौनारी) गांव निवासी होमगार्ड गंगादास मौर्य (55) की रविवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन-फानन में उन्हें सीएचसी पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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गंगादास मौर्य चंदौली में होमगार्ड थे। रविवार सुबह वह ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह वर्ष 2000 से 2005 तक प्रधान भी रह चुके थे। उनके निधन की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं। थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्र ने कहा कि होम गार्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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