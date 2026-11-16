Chandauli News: पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड, छह डिग्री तक गिर सकता है तापमान

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संवाद न्यूज एजेंसीपीडीडीयू नगर। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब जिले के मौसम पर भी दिखने लगा है। पछुआ हवाओं के साथ तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से धूप की तपिश कम रही। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार तक दिन के तापमान में छह डिग्री और रात के तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे ठंड बढ़ने के साथ कोहरे का असर भी दिखने लगेगा।रविवार की सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। इसके चलते सूर्य की किरणें कमजोर रहीं और दिन में भी ठंड का एहसास हुआ। शाम को पछुआ हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। छठ पूजा के लिए अर्घ्य देने पहुंचे श्रद्धालु भी वापसी के दौरान गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। रविवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि मौसम विभाग के अनुसार बुधवार तक अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य कृषि एवं मौसम विभाग के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 और 16 नवंबर के दौरान तापमान में प्रभावी गिरावट की संभावना है।उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से 16 नवंबर से जिले के तापमान में तीन से छह डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड और कोहरे में भी वृद्धि होने की संभावना है।