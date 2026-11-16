Chandauli News: छठ के बाद उधना, बांद्रा, अहमदाबाद, बलसाड़ के लिए चलेगी वन-वे स्पेशल

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पटना से दिल्ली के लिए भी चलेगी स्पेशल ट्रेनसंवाद न्यूज एजेंसीपीडीडीयू नगर। छठ पर्व के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे पांच वन-वे स्पेशल ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेनें गुजरात के उधना, मुंबई के बांद्रा टर्मिनस, अहमदाबाद और बलसाड़ के लिए चलेगी। इनका पीडीडीयू जंक्शन पर ठहराव होगा। इससे मुंबई, गुजरात और अन्य शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा नई दिल्ली और पटना के बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी।पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि 17 नवंबर को गाड़ी संख्या 05555 समस्तीपुर-बलसाड़ वन-वे स्पेशल समस्तीपुर से दोपहर एक बजे रवाना होगी। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा और बक्सर होते हुए रात 8:30 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी और भुसावल होते हुए अगले दिन रात 10 बजे बलसाड़ पहुंचेगी। 18 नवंबर को गाड़ी संख्या 03691 गया-बांद्रा टर्मिनस वन-वे स्पेशल गया से सुबह 5:45 बजे रवाना होगी। डेहरी और सासाराम होते हुए सुबह 10:30 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से सतना, जबलपुर, इटारसी और भुसावल होते हुए अगले दिन रात 9:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसी दिन गाड़ी संख्या 03237 राजगीर-अहमदाबाद वन-वे स्पेशल राजगीर से सुबह 11:30 बजे चलेगी। पटना, आरा और बक्सर होते हुए शाम 6:30 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से मानिकपुर, बांदा, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, भुसावल और सूरत होते हुए तीसरे दिन सुबह चार बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 05581 मधुबनी-अहमदाबाद वन-वे स्पेशल मधुबनी से शाम 6:15 बजे रवाना होगी। दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, दानापुर, आरा और बक्सर होते हुए अगले दिन सुबह 4:30 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से सतना, दमोह, बीना, सीहोर, उज्जैन और रतलाम होते हुए तीसरे दिन सुबह 7:15 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या झंझारपुर-उधना वन-वे स्पेशल 18 नवंबर को झंझारपुर से शाम पांच बजे रवाना होगी। पटना, आरा और बक्सर होते हुए अगले दिन सुबह तीन बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल और नंदुरबार होते हुए तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे उधना पहुंचेगी।इनसेटदिल्ली-पटना के बीच भी चलेगी विशेष ट्रेनयात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और पटना के बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 04068 नई दिल्ली-पटना स्पेशल 15 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली से रात 11:40 बजे रवाना होगी। गाजियाबाद, टूंडला, गोविंदपुरी और प्रयागराज होते हुए अगले दिन दोपहर 1:45 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से बक्सर और आरा होते हुए शाम पांच बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04067 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 16 से 23 नवंबर तक प्रतिदिन शाम सात बजे पटना से चलेगी और रात 10:35 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर अगले दिन दोपहर एक बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।