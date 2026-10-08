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वाराणसी के नमो घाट पर 22 से 25 अक्तूबर तक प्रस्तावित एयर शो को लेकर युद्धस्तर पर हो रही तैयारी, VIDEO
वाराणसी के नमो घाट पर 22 से 25 अक्तूबर तक प्रस्तावित एयर शो को लेकर गंगा किनारे तैयारियां तेज हो गई हैं। डोमरी गंगा घाट पर किनारे को समतल करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। करीब 100 मजदूर और एक दर्जन से अधिक मशीनें घाट को समतल करने में जुटी हैं। राजघाट पुल से कटेसर तक गंगा किनारे करीब 200 मीटर चौड़ी पट्टी को समतल किया गया है, ताकि बड़ी संख्या में दर्शक खड़े होकर एयर शो का नजारा देख सकें।
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