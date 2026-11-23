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मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने रविवार की बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के इंजन में सवार हुए। उन्होंने पीडीडीयू से गया तक सफर कर सुरक्षा और सजगता परखी। इस दौरान उन्होंने कवच प्रणाली की कार्यशीलता के साथ चालक दल की सतर्कता, सजगता, ब्रेक की स्थिति देखी। इसके साथ रेल पटरियों की निगरानी में जुटे इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सक्रियता का भी जायजा लिया।

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