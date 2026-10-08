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चंदौली : मंडलीय खो-खो प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी, नौ अक्तूबर को टांडाकला में जुटेंगे खिलाड़ी

किशन चौबे

Updated Thu, 08 Oct 2026 06:44 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 06:44 PM IST







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चंदौली के टांडाकला स्थित श्री सरस्वती इंटर कॉलेज में नौ अक्तूबर को मंडलीय माध्यमिक विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता के लिए खेल मैदान तैयार कर लिया गया है और खिलाड़ियों के लिए पेयजल, चिकित्सा तथा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ... और पढ़ें

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