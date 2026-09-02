{"_id":"6a984f1e808a121e5e03b178","slug":"video-boat-operations-suspended-tanda-kaithi-ganga-ghat-rising-water-levels-and-strong-currents-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"बढ़ते जलस्तर, तेज बहाव के कारण टांडा-कैथी गंगा घाट पर नाव संचालन बंद; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टांडाकला गंगा नदी में लगातार हो रही जलस्तर की वृद्धि और तेज बहाव को देखते हुए उच्चाधिकारीयों के निर्देशानुसार टांडाकला कैथी घाट पर संचालित सरकारी मुफ़्त नाव सेवा को मंगलवार को सुबह से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यह प्रतिबंध गंगा का जलस्तर सामान्य होने तक लागू रहेगा। विगत चार दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार बढोत्तरी हो रही है । गंगा में तेज बेग को देखते हुए टाण्डा कैथी में नाव के संचालन पर उच्चाधिकारीयों ने रोक लगा दिया है । अब लोगो को चहनियां होते हुए बलुआ पुल से होकर चौबेपुर होकर लगभग 35 किलोमीटर एवं सैदपुर गाजीपुर लगभग 25किलोमीटर की तय करके मार्कण्डेय महादेव का दर्शन पूजन को जाना होगा । घाट दरोगा दीना सिंह ने बताया कि ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि नाव बहने का गंभीर खतरा बना हुआ है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि बाढ़ के इस मौसम में सुरक्षा उपकरणों के बिना यात्रा करने से किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। नाव पर लाईफ जैकेट रखी है लेकिन सवारी नहीं पहनती है।यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ही नाव का संचालन रोकने का निर्णय लिया गया है।

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