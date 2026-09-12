Chandauli News: 50 से ज्यादा पंडाल और मूर्तियां तैयार करने में जुटे कलाकार

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इनमें विधि-विधान से भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना कर पूजा-अर्चना की जाएगी। अलग-अलग स्थानों पर पांच, सात और दस दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान के साथ भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मटका फोड़ प्रतियोगिता और गणपति की शोभायात्रा जैसे आयोजन होंगे।गणेश उत्सव को लेकर आयोजक समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई स्थानों पर पंडाल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है तो कहीं साज-सज्जा का काम चल रहा है।प्रतिमा स्थापित करने के लिए मंच तैयार किए जा रहे हैं। वहीं मूर्तिकारों के यहां भी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम दिन-रात चल रहा है। पीडीडीयू नगर की नई बस्ती में मूर्तिकारों के यहां विभिन्न आकार और रूप में गणेश प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। श्रद्धालु अपनी पसंद के अनुसार प्रतिमाओं की बुकिंग भी करा रहे हैं।सिद्धार्थपुरम में पांच दिन विराजेंगे गणपति : सिद्धार्थपुरम कॉलोनी में पांच दिवसीय गणेश उत्सव की तैयारी है। यहां पंडाल बनाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।नई सट्टी में भी सजाया जाएगा पंडाल : नई सट्टी में भी गणेश उत्सव को लेकर पंडाल निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। यहां गणपति की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाएगी। उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।टांडाकला में सात दिन चलेगा उत्सव : टांडाकला में सात दिवसीय गणेशोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहां पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्सव के दौरान मटका फोड़ प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। आयोजकों ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।