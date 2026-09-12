Chandauli News: भाजपा विधायक ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

विज्ञापन

जन चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, आवास, पेंशन, राशन, बिजली की समस्याएं विधायक के सामने रखीं। इस दौरान कुछ मामलों का मौके पर समाधान कराया गया। विधायक ने ग्राम सभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है। जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान शासन की प्राथमिकता है।इनसेट.......पांच विकास कार्यों का किया लोकार्पणजन चौपाल के बाद विधायक ने गांव में क्षेत्र पंचायत की ओर से कराए गए पांच विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह, प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप सिंह, घनश्याम मिश्रा, धरणीधर मिश्रा, वैद्य हीरामन कनौजिया, रामजन्म गोंड, प्रधान संघ अध्यक्ष राजेश सिंह, राजू गुप्ता, डॉ. नंद कुमार मौर्य आदि थे।