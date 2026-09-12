Chandauli News: जयगोविंद बने अध्यक्ष और मुकेश कुमार मंत्री

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जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि रोहित यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दीपिका और अजय यादव को उपाध्यक्ष, ओमप्रकाश निराला को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह रणविजय सिंह, सुरेंद्र कुमार व अमर बहादुर को संयुक्त मंत्री और संदीप कुमार को आय-व्यय निरीक्षक, विवेक सिंह को लेखाकार और अविनाश गुप्ता को मीडिया प्रभारी बनाया गया है।जिलाध्यक्ष संतोष सिंह और पर्यवेक्षक विकास सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। पुरानी पेंशन, पदोन्नति समेत शिक्षकों की अन्य मांगों को लेकर संगठन मजबूती से आवाज उठाएगा। इस दौरान संजय सिंह, अहमद हसन आदि मौजूद थे।