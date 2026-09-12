Chandauli News: दादी राणी सती को चढ़ाया 56 भोग का प्रसाद

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देर शाम शुरू हुए भजन गंगा कार्यक्रम में आस्थावान झूमते रहे। इस मौके पर दादी राणी सति को सवामनी प्रसाद का भोग लगाया गया। इसके पूर्व अगवाल सेवा संस्थान परिसर में राणी सती झांकी सजाई गई। यहां पूजा अर्चना के बाद अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित की गई। इसके बाद मंगल पाठ की गई। समाज की महिलाओं ने मंगल पाठ किया। इसके बाद दादी जी को छप्पन भोग लगाया गया। रात में प्रसाद वितरित किया गया।इस मौके पर कविता बंसल, लता बंसल, खुशी अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, शशि अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, सुनीता गर्ग, आत्माराम तुलस्यान, विष्णुकांत अग्रवाल, मीनू अग्रवाल, पायल अग्रवाल, विधि पोद्दार, रूबी तुलस्यान, आरती बिड़ला आदि मौजूद थीं।