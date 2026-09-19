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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Deputy CM Keshav launches scathing attack on SP in Bulandshahr

बुलंदशहर में डिप्टी सीएम केशव का सपा पर जोरदार हमला

Sat, 19 Sep 2026 06:35 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:35 PM IST
Deputy CM Keshav launches scathing attack on SP in Bulandshahr
केशव प्रसाद अखिलेश यादव के पीडिए रथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता ने उनके रथ की धज्जियां उड़ा दी हैं। लोकसभा चुनाव में गुमराह कर वोट जरूर हासिल किए गए थे, लेकिन अब उनकी जमीन खिसक चुकी है।
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