पुलिस सुरक्षा के बीच हुआ विधि छात्र अंकुर चौधरी का अंतिम संस्कार

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पहासू मार्ग स्थित मुरारी नगर कॉलोनी निवासी विधि छात्र की मौत के बाद रविवार सुबह भारी भीड़ उमड़ी रही। वहीं, सुरक्षा को लेकर दो सीओ समेत छह थानों का पुलिस बल तैनात रहा। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने पहुंच कर शांति व्यवस्था का जायजा लिया और परिजनों से वार्ता की।

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