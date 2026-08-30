शिकारपुर कोतवाली पर किसान-लड़की पक्ष का घेराव

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शिकारपुर कोतवाली पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत और लड़की पक्ष के लोगों ने एक मुकदमे को लेकर घेराव किया। लड़की पक्ष ने बेटी को न्याय दिलाने की मांग की। दोनों पक्षों ने नारेबाजी की। कई थानों का पुलिस बल मौके पर है और किसानों को समझाने में जुटा है। किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने का एलान किया है।

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