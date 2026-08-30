बुलंदशहर: मारपीट में घायल एलएलबी के छात्र अंकुर चौधरी की इलाज के दौरान मौत, कड़ी सुरक्षा में घर लाया गया शव

यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 20 अगस्त को मारपीट के दौरान घायल हुए एलएलबी के छात्र अंकुर चौधरी की देर शाम फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद भारी सुरक्षा के बीच उनका शव खुर्जा स्थित आवास पर लाया गया।

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शव पहुंचते ही एसएसपी दिनेश कुमार सिंह और एसपी देहात अंतरिक्ष कुमार जैन मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अंकुर चौधरी अपने परिवार का इकलौता वारिस था। उनके पिता अशोक चौधरी पेशे से अधिवक्ता हैं और मां शिक्षिका हैं। पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस की 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी लखन के साथ मुठभेड़ हुई थी। लखन सहित चार अन्य बदमाशों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।यह घटना बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर के चार नंबर बिजली घर के निकट 20 अगस्त को हुई थी। मृतक अंकुर चौधरी का अंतिम संस्कार थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव बगराई में किया जाएगा। घटना के बाद से ही क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।