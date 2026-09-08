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निर्माणाधीन मकान में मजदूर की करंट लगने से गई जान

Akash Dubey

Updated Tue, 08 Sep 2026 04:16 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 04:16 PM IST







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यूपी के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र के कटे खेड़ा मोड़ पर एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल (35 वर्ष) के रूप में हुई है। वह मंडावरा गांव का निवासी था। ... और पढ़ें

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