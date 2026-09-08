फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   New video of Shadab groom goes viral who fired 17 rounds using illegal weapons

लग्जरी गाड़ियों-हथियारों का शौकीन दूल्हा शादाब: दो नए वीडियो वायरल, एक में तानी पिस्टल, दूसरे में कार से स्टंट

Tue, 08 Sep 2026 02:14 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, खुर्जा (बुलंदशहर)
अमर उजाला नेटवर्क, खुर्जा (बुलंदशहर) Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 02:14 PM IST
सार

खुर्जा में 6 सेकंड में 17 राउंड फायर करने वाले दूल्हा बने शादाब की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शादाब के अवैध हथियारों के साथ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हुए हैं। वीडियो में वह गाड़ी से स्टंट करते और कुछ युवकों पर पिस्टल ताने दिख रहा है।

विज्ञापन
New video of Shadab groom goes viral who fired 17 rounds using illegal weapons
शादाब का पिस्टल तानते हुए वीडियो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खुर्जा में अवैध हथियारों के शौकीन शादाब के सोशल मीडिया पर फिर से वीडियो वायरल हुए हैं। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तरीनान निवासी शादाब के अवैध हथियार और गाड़ी से स्टंट करने के दो वीडियो सामने आए हैं। इन वायरल वीडियो में शादाब कुछ युवकों पर पिस्टल तानते हुए दिखाई दे रहा है।

विज्ञापन




एक दिन पहले 6 सेकंड में 17 राउंड फायर का वीडियो हुआ था वायरल
एक दिन पूर्व शादाब का दूल्हे की वेशभूषा में 6 सेकंड में 17 राउंड फायर करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। खुर्जा पुलिस ने 7 सितंबर को फायरिंग के इस मामले में शादाब के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोपी शादाब अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। 
विज्ञापन


शादाब को है महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक
मिली जानकारी के मुताबिक, शादाब को महंगी लग्जरी गाड़ियों के साथ अवैध हथियारों का शौक है। पुलिस अब इन नए वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


शादाब के खिलाफ केस दर्ज
शादाब का दूल्हे की वेशभूषा में फायरिंग करने वाला वीडियो 7 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में उसने महज 6 सेकंड के भीतर 17 राउंड फायर किए थे। इस घटना के बाद खुर्जा पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने तब से ही आरोपी शादाब की तलाश शुरू कर दी थी। यह घटना अवैध हथियारों के खुले प्रदर्शन को उजागर करती है।


आरोपी के खिलाफ टीमें गठित, जल्द गिरफ्तारी
खुर्जा पुलिस ने शादाब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जो कानून प्रवर्तन के लिए एक चुनौती बनी हुई है। पुलिस टीम आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed