लग्जरी गाड़ियों-हथियारों का शौकीन दूल्हा शादाब: दो नए वीडियो वायरल, एक में तानी पिस्टल, दूसरे में कार से स्टंट

खुर्जा में अवैध हथियारों के शौकीन शादाब के सोशल मीडिया पर फिर से वीडियो वायरल हुए हैं। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तरीनान निवासी शादाब के अवैध हथियार और गाड़ी से स्टंट करने के दो वीडियो सामने आए हैं। इन वायरल वीडियो में शादाब कुछ युवकों पर पिस्टल तानते हुए दिखाई दे रहा है।

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एक दिन पूर्व शादाब का दूल्हे की वेशभूषा में 6 सेकंड में 17 राउंड फायर करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। खुर्जा पुलिस ने 7 सितंबर को फायरिंग के इस मामले में शादाब के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोपी शादाब अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है।मिली जानकारी के मुताबिक, शादाब को महंगी लग्जरी गाड़ियों के साथ अवैध हथियारों का शौक है। पुलिस अब इन नए वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।शादाब का दूल्हे की वेशभूषा में फायरिंग करने वाला वीडियो 7 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में उसने महज 6 सेकंड के भीतर 17 राउंड फायर किए थे। इस घटना के बाद खुर्जा पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने तब से ही आरोपी शादाब की तलाश शुरू कर दी थी। यह घटना अवैध हथियारों के खुले प्रदर्शन को उजागर करती है।खुर्जा पुलिस ने शादाब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जो कानून प्रवर्तन के लिए एक चुनौती बनी हुई है। पुलिस टीम आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।