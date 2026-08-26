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फूड रेड से हड़कंप: सैंपल लिए, कमियों पर नोटिस दिया; बुलंदशहर की सिंघल स्वीट्स पर खाद्य विभाग का छापा

अनुज कुमार

Updated Wed, 26 Aug 2026 07:15 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 07:15 PM IST







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बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिंघल स्वीट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। विभाग ने मौके पर मिली कमियों को लेकर नोटिस जारी किया। संचालक को कमियों में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ... और पढ़ें

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