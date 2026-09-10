Bulandshahar News: कल से पीडीए जन चौपाल लगाएगा सपा, 15 तक होगा आयोजन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:46 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:46 PM IST
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बुलंदशहर। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बृहस्पतिवार को एक बैठक आयोजित हुई। इसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए जनता के बीच जाकर पीडीए जन चौपाल व जन पंचायत आयोजन करने की तैयारियां की गईं। 12 सितंबर से 15 सितंबर तक सपा के पदाधिकारी प्रतिदिन चार से पांच स्थानों पर जन चौपाल लगाएंगे।
सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने बताया कि 12 सितंबर को गांव हीरापुर, गांव सराय छबीला, कस्बा औरंगाबाद व गांव नगला मदारीपुर में आयोजित पीडीए जन चौपाल व जन पंचायत में डॉ. मुकेश वर्मा विधायक मुख्य अतिथि रहेंगे। 13 सितंबर को अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के अनूपशहर, जहांगीराबाद, शिवाली किशनपुर व कस्बा औरंगाबाद में आयोजित पीडीए जन चौपाल व जन पंचायत जयपाल सैनी मुख्य अतिथि रहेंगे।
14 सितंबर को बुलंदशहर नगर, गांव चादौक, शिकारपुर नगर व खुर्जा नगर और 15 सितंबर को सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गुलावठी, गांव पिलखनवाली, गांव सरायदुला, सिकंदराबाद व ककोड़ में पीडीए जन चौपाल व जन पंचायत में जयपाल सैनी मुख्य अतिथि रहेंगे।
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इसके लिए जिले के वर्तमान व पूर्व सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और पूर्व सदस्य विधान परिषद, जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, प्रदेश व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव और सदस्य, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी व समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने बताया कि 12 सितंबर को गांव हीरापुर, गांव सराय छबीला, कस्बा औरंगाबाद व गांव नगला मदारीपुर में आयोजित पीडीए जन चौपाल व जन पंचायत में डॉ. मुकेश वर्मा विधायक मुख्य अतिथि रहेंगे। 13 सितंबर को अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के अनूपशहर, जहांगीराबाद, शिवाली किशनपुर व कस्बा औरंगाबाद में आयोजित पीडीए जन चौपाल व जन पंचायत जयपाल सैनी मुख्य अतिथि रहेंगे।
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14 सितंबर को बुलंदशहर नगर, गांव चादौक, शिकारपुर नगर व खुर्जा नगर और 15 सितंबर को सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गुलावठी, गांव पिलखनवाली, गांव सरायदुला, सिकंदराबाद व ककोड़ में पीडीए जन चौपाल व जन पंचायत में जयपाल सैनी मुख्य अतिथि रहेंगे।
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इसके लिए जिले के वर्तमान व पूर्व सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और पूर्व सदस्य विधान परिषद, जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, प्रदेश व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव और सदस्य, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी व समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।