Bulandshahar News: सैनिक ने सोलर प्लांट के नाम पर लाखों की ठगी का लगाया आरोप

विज्ञापन



घटिया सामग्री लगाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया और अब अतिरिक्त 68 हजार रुपये की मांग की जा रही है। रघुराज सिंह का आरोप है कि विरोध करने पर उसे धमकी दी गई। पीड़ित सैनिक ने अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। विज्ञापन

बताया कि छुट्टी कम होने के चलते जल्द ही वापस जाना है। मगर अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपों की जांच कराई जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

घटिया सामग्री लगाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया और अब अतिरिक्त 68 हजार रुपये की मांग की जा रही है। रघुराज सिंह का आरोप है कि विरोध करने पर उसे धमकी दी गई। पीड़ित सैनिक ने अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।बताया कि छुट्टी कम होने के चलते जल्द ही वापस जाना है। मगर अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपों की जांच कराई जाएगी।

शिकारपुर। तहसील क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी सैनिक रघुराज सिंह ने सोलर प्लांट लगाने के नाम पर तीन लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार उसने पांच किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने के लिए तीन लाख रुपये चेक से दिए थे।