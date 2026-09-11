Bulandshahar News: खुर्जा में 1.10 करोड़ रुपये से चार कॉलोनियों की सड़कों का होगा निर्माण

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अध्यक्ष ने बताया कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद एक महीने पहले निविदा जारी हुई थी। सबसे पहले वार्ड 22 की चमन विहार कॉलोनी में 200 मीटर सीमेंटेड सड़क और नाली का कार्य करीब 22 लाख रुपये में शुरू हुआ। वार्ड 11 में पॉटरी सेंटर पर 200 मीटर सड़क 30 लाख रुपये की लागत से बनेगी। वार्ड 15 में 300 मीटर सड़क 40 लाख रुपये की लागत और दूसरी 200 मीटर सड़क 28 लाख रुपये में बनेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता भगवान दास सिंघल, निगमेंद्र सिंह, अभिषेक अग्रवाल, राजू रावत, सुमित आदि मौजूद रहे।

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खुर्जा। नगर में 1.20 करोड़ रुपये की लागत से चार कॉलोनियों में सड़क व नाली का निर्माण कार्य शुरू हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष अंजना भगवान दास सिंघल ने बृहस्पतिवार को इसका उद्घाटन किया। यह कार्य लोगों को जलभराव और जर्जर मार्ग से राहत देगा।