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बुलंदशहर: स्कूल में चोरी करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल, असलहा और चोरी का माल बरामद

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 01 Nov 2026 02:51 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 02:51 PM IST

बुलंदशहर जिले के स्याना क्षेत्र में स्वाट टीम और पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल हो गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। ... और पढ़ें

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