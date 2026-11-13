{"_id":"6af7174eefd9057c110a13cd","slug":"video-arjuna-award-country-highest-sports-honour-conferred-upon-bulandshahr-own-arvind-singh-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"देश का सर्वोच्च खेल सम्मान, बुलंदशहर के लाल अरविंद सिंह को अर्जुन पुरस्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खुर्जा के खबरा गांव निवासी रोइंग खिलाड़ी व ओलंपियन अरविंद सिंह को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्म ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। दस सालों से रोइंग में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रहे अरविंद सिंह खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर काफी खुश हुए। उनको सम्मानित होता देख खुशी से उनके भाई व पिता की आंखें भी नम हो गईं।

... और पढ़ें