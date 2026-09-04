स्वतंत्र भारद्वाज का एक और बयान, कहा- मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता

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जंतर-मंतर विवाद के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में एक बार फिर बयान दिया है, जो चर्चा में है। स्वतंत्र ने खुद को पूरी तरह बेफिक्र बताया। भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी या पूरा विपक्ष भी आ जाए, उनका बाल बांका नहीं हो सकता। उसने यह भी कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू को बुलाने पर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।

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