बदायूं: हादसे में साइकिल सवार छात्रा की मौत, परिवार में मचा कोहराम

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बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह स्कूल जा रही एक छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्रा कुबरी गांव निवासी सोपाली की 12 वर्षीय पुत्री प्रियंका थी, जो खंडुवा गांव के स्कूल में कक्षा छह की छात्रा थी। यह हादसा खंडुवा गांव के पास हुआ।।

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