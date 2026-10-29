{"_id":"6ae30c8ad2acfb06220ef34e","slug":"video-private-bus-services-suspended-in-protest-against-illegal-transport-operations-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: डग्गामारी के विरोध में निजी बसों का संचालन बंद, धरने पर बैठे यूनियन के लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं में बृहस्पतिवार को प्राइवेट बस यूनियन ने डग्गामार वाहनों के विरोध में 200 बसों का संचालन बंद कर दिया। यूनियन के पदाधिकारी अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप था कि पुलिस की शह पर डग्गामार वाहन चल रहे हैं। 15 किलोमीटर के परमिट वाले टेंपो लंबी दूरी तक चल रहे हैं, जिससे बस संचालकों को नुकसान हो रहा है। कई शिकायतों के बावजूद केवल आश्वासन मिला। यूनियन के ओमकार सिंह ने कहा कि मांगें पूरी न होने तक बसें नहीं चलेंगी।

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