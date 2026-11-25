{"_id":"6b06bdcaef6187c3900d3a58","slug":"video-number-of-patients-with-cold-and-fever-rises-at-district-hospital-budaun-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: जिला अस्पताल में सर्दी-बुखार के मरीज बढ़े, ओपीडी में लगी लंबी कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बदायूं: जिला अस्पताल में सर्दी-बुखार के मरीज बढ़े, ओपीडी में लगी लंबी कतार
बदायूं के जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बुधवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में कुल 1475 मरीज उपचार कराने पहुंचे। मरीजों की भीड़ के चलते पर्चा काउंटर पर लंबी कतार लगी रही। डॉक्टरों के कक्षों के बाहर भी मरीज अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। ओपीडी में पहुंचे मरीजों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। फिजिशियन डॉ. अलंकार सोलंकी ने बताया कि मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत बढ़ सकती है। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें। बुखार, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं और एंटीबायोटिक का सेवन न करें। पर्याप्त पानी पीएं और पौष्टिक भोजन लें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।