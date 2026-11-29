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सहसवान थाने में एक व्यक्ति ने 17 मार्च 2022 को दी तहरीर में कहा था कि कुछ लोग उसकी 17 वर्षीय पुत्री को परेशान कर रहे थे। इस कारण उसने पुत्री की पढ़ाई भी बंद करा दी थी। 16 मार्च की रात करीब दस बजे आसिफ घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ बदतमीजी करने के बाद जबरन अपने साथ ले जाने लगा। इस पर उसकी पुत्री चीखने लगी। तब घर में सभी जाग उठे।आरोपी घबरा गया और उसकी पुत्री के ऊपर तेजाब फेंक दिया। इससे उसकी पुत्री के कपड़े जल गए थे। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी आसिफ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। सहसवान पुलिस ने विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह परीक्षित कराए।पीड़िता ने कोर्ट में गवाही दी थी कि आरोपी दीवार कूदकर घर में घुस आया था। जबरन अपने साथ ले जाने लगा। विरोध करने पर तेजाब की बोतल फेंककर भाग गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के साथ गवाहों और अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी आसिफ को दो धाराओं में दोषी पाया।कोर्ट ने पीड़िता की लज्जा भंग करने और अनाधिकृत रूप से उसके घर में घुसकर आपराधिक बल प्रयोग करने का दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी। कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।लूट-चोरी के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाईबदायूं। अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने लूट-चोरी के मामले मेंं सुनवाई करते हुए विनय जोशी पुत्र मदनगोपाल निवासी कुहमादबाड़ा बल्लभगढ़ थाना सदर जिला फरीदाबाद, हरियाणा को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की कैद की सजा सुनाई है। सिविल लाइंस थाने में 2012 में लूट-चोरी का केस दर्ज हुआ था। विवेचना कर पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। इधर, शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 392 में जेल में बितायी अवधि की कैद की सजा सुनाई।1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। धारा-411 में भी जेल में बिताई अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवादलूट-चोरी के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाईबदायूं। अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने लूट-चोरी के मामले मेंं सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र राजाराम निवासी कमालपुर, थाना बिसौली को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की कैद की सजा सुनाई है। बिसौली थाने में 2013 में लूट-डकैती का केस दर्ज हुआ था। विवेचना कर पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 392 में जेल में बितायी अवधि की कैद की सजा सुनाई।1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। धारा-411 में भी जेल में बितायी अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवादयुवती से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष कैद की सजा, 10 हजार जुर्मानाबदायूं। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दिनेश तिवारी के कोर्ट ने युवती से छेड़खानी, एससी-एसटी एक्ट और धमकी सहित कई धाराओं में दर्ज केस में अभियुक्त अभिषेक निवासी ग्राम कनेई, थाना दातागंज को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर अलग-अलग सजाओं में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।पीड़िता के पिता की ओर से थाना दातागंज में 19 दिसंबर, 2024 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी 11वीं की छात्रा है। 18 दिसंबर की रात शौच जाने के दौरान आरोपी ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। विवेचना सीओ कृष्ण कुमार तिवारी ने पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अभियुक्त अभिषेक को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष के कठोर कारावास की कैद, 5000 रुपये का जुर्माना, अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एससी/एसटी एक्ट में भी 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 3000 रुपये का अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है। आरोपित अर्थदंड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी, अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। संवाद