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सत्संग : बिल्सी के गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग सुबह नौ बजे से।

बैठक : भारतीय किसान यूनियन की बैठक मालवीय आवास पर दोपहर 12 बजे से।



- जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. अरुण कुमार की ओर से भाजपा कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक शाम पांच बजे।

आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम सात बजे से।

संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम : जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ नए वोट बनाने के साथ नामों में संशोधन का कार्य सुबह 10 बजे से करेंगे।