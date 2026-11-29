Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:24 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:24 AM IST
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संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम : जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ नए वोट बनाने के साथ नामों में संशोधन का कार्य सुबह 10 बजे से करेंगे।
सत्संग : बिल्सी के गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग सुबह नौ बजे से।
बैठक : भारतीय किसान यूनियन की बैठक मालवीय आवास पर दोपहर 12 बजे से।
- जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. अरुण कुमार की ओर से भाजपा कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक शाम पांच बजे।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम सात बजे से।
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सत्संग : बिल्सी के गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग सुबह नौ बजे से।
बैठक : भारतीय किसान यूनियन की बैठक मालवीय आवास पर दोपहर 12 बजे से।
- जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. अरुण कुमार की ओर से भाजपा कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक शाम पांच बजे।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम सात बजे से।