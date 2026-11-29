Budaun News: नाजिया नर्सिंग होम के संचालक को नोटिस जारी, 29 तक मांगा जवाब
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:21 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:21 AM IST
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अलापुर। नाजिया नर्सिंग होम में इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई की है। इस बार एमओआईसी की ओर से नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी कर 29 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है।
24 नवंबर को हुई महिला की मौत के मामले में 25 नवंबर को डिप्टी सीएमओ अमित रस्तोगी ने नर्सिंग होम का निरीक्षण किया था। तब वहां पर संचालक डॉक्टर मौके पर नहीं मिले थे। इस पर डिप्टी सीएमओ की ओर से नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी किया गया था। 27 नवंबर तक का समय दिया गया था, बावजूद इसके आरोपी संचालक डॉक्टर ने कोई सुध नहीं ली।
अब म्याऊं के एमओआईसी डॉ. राजकुमार ने नर्सिंग होम में उपचार की व्यवस्था, पंजीकरण और संबंधित तथ्यों को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। आरोपी संचालक डॉक्टर को 29 नवंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
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नोटिस का जवाब न देना गलत है। नियमानुसार नाजिया नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर को अपना पक्ष रखने सामने आना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। - डाॅ. विकास शर्मा, सीएमओ
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24 नवंबर को हुई महिला की मौत के मामले में 25 नवंबर को डिप्टी सीएमओ अमित रस्तोगी ने नर्सिंग होम का निरीक्षण किया था। तब वहां पर संचालक डॉक्टर मौके पर नहीं मिले थे। इस पर डिप्टी सीएमओ की ओर से नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी किया गया था। 27 नवंबर तक का समय दिया गया था, बावजूद इसके आरोपी संचालक डॉक्टर ने कोई सुध नहीं ली।
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अब म्याऊं के एमओआईसी डॉ. राजकुमार ने नर्सिंग होम में उपचार की व्यवस्था, पंजीकरण और संबंधित तथ्यों को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। आरोपी संचालक डॉक्टर को 29 नवंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
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नोटिस का जवाब न देना गलत है। नियमानुसार नाजिया नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर को अपना पक्ष रखने सामने आना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। - डाॅ. विकास शर्मा, सीएमओ