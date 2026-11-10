Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:35 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:35 AM IST
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हनुमान चालीसा का पाठ : बिल्सी रोड स्थित श्री बालाजी बलदेवधाम गुधनी में बाबा का शृंगार कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से।
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महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित शिव शक्ति भवन मंदिर में महाकाल सेवा समिति की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे से।
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अन्नकूट वितरण : बिल्सी के मोहल्ला संख्या दो में मां शीतला देवी मंदिर समेत अधिकांश मंदिरों में गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में अन्नकूट के प्रसाद का वितरण शाम छह बजे से।
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आरती : कछला घाट पर मां गंगा का आरती शाम छह बजे से।
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महाकाल का शृंगार : बिल्सी के मोहल्ला संख्या पांच स्थित शिव शक्ति भवन मंदिर में महाकाल सेवा समिति की ओर से महाकाल का शृंगार शाम छह बजे से।
अन्नकूट वितरण : बिल्सी के मोहल्ला संख्या दो में मां शीतला देवी मंदिर समेत अधिकांश मंदिरों में गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में अन्नकूट के प्रसाद का वितरण शाम छह बजे से।
आरती : कछला घाट पर मां गंगा का आरती शाम छह बजे से।