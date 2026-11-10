Budaun News: सोमवती अमावस्या पर कछला में उमड़ा आस्था का सैलाब

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उझानी, बरेली, सहसवान, बिल्सी, बिसौली, कासगंज और दूर-दराज के गांवों से श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली, बसों, टेंपो और निजी वाहनों से कछला पहुंचे। शुरुआत में घाट पर भीड़ सामान्य थी, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद धूप निकलते ही भीड़ अचानक बढ़ गई। घाट के आसपास की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई किलोमीटर तक जाम जैसी स्थिति बन गई।महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों में स्नान को लेकर खास उत्साह देखा गया। उन्होंने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की, दीप दान किया और दान-पुण्य किया। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का पुण्य सौ गुना ज्यादा माना जाता है। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चौबंद रही। पुलिस के जवान घाट पर तैनात रहे और गोताखोरों की टीम लगातार गंगा में निगरानी करती रही। दोपहर तक श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा।घाट पर गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालुबदायूं। कछला भागीरथी गंगा घाट पर सोमवती अमावस्या के अवसर पर आयोजित गंगा आरती में जिले के अलावा गैर जनपदों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने आरती में सम्मिलित होकर आनंद लिया और गंगा मैया के जयकारे लगाए। आरती संचालक डेविड तोमर ने बताया कि आज अमावस्या का स्नान था, इसलिए इतनी अधिक भीड़ रही। संवाद