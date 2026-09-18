{"_id":"6aad4fa7e5d1809f750d5bc3","slug":"video-750-couples-tied-the-knot-at-a-mass-wedding-ceremony-in-budaun-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: सामूहिक विवाह समारोह में 750 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, योजना का मिला लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बदायूं में शुक्रवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुए। सदर और बिल्सी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित समारोह में 750 जोड़ों ने एक साथ अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। वैदिक मंत्रोच्चार और संबंधित धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच सभी जोड़ों का विवाह पूरे आदर और सम्मान के साथ संपन्न कराया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से सभी लाभार्थी जोड़ों का पहले ही विधिवत सत्यापन पूरा कर लिया गया था। विधि-विधान से विवाह संपन्न होने के बाद नवदंपतियों को शासन के नियमानुसार बैंक खाते में दी जाने वाली सहायता राशि के साथ-साथ कपड़े, बर्तन और दैनिक गृहस्थी का जरूरी सामान उपहार स्वरूप भेंट किया गया। योजना का लाभ पाकर वर-वधू और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई।

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