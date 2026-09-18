फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Chargesheet filed against Shashikant and Suryakant in the 800 crore fraud case registered in July.

Budaun News: 800 करोड़ की ठगी में शशिकांत व सूर्यकांत के खिलाफ जुलाई में दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल

Fri, 18 Sep 2026 11:24 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Chargesheet filed against Shashikant and Suryakant in the 800 crore fraud case registered in July.
बदायूं। अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड सहित पांच चिटफंड कंपनियां खोलकर बरेली, बदायूं, पीलीभीत सहित अन्य जिलों में करीब आठ सौ करोड़ की ठगी करने के मामले में पूर्व भाजपा नेता शशिकांत व सूर्यकांत (सगे भाई) के विरुद्ध विवेचना पूरी कर जुलाई में दर्ज केस में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है। दोनों को सात सितंबर को एसटीएफ नोएडा यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लखनऊ के आलमबाग स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था, तब से दोनों जेल में बंद हैं।
विज्ञापन

अमर ज्योति प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई शशिकांत मौर्य और सूर्यकांत तक सीमित नहीं है, इनके तीसरे भाई श्रीकांत मौर्य, सूर्यकांत की पत्नी अर्चना मौर्य और बेटे विशुकांत की तलाश कर रही है। इनके अलावा कंपनी के एजेंटों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बरेली और बदायूं समेत अन्य कई स्थानों पर आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड समेत अलग-अलग नामों से संचालित चिटफंड कंपनियों के जरिये लोगों से दोगुनी रकम का लालच देकर निवेश कराया था। निवेशकों को रकम पर बेहतर रिटर्न और तय अवधि में धनराशि बढ़ाकर वापस करने का भरोसा दिया जाता था। बड़ी संख्या में लोगों से रकम जमा कराने के बाद कंपनी बंद कर दी गई और संचालक फरार हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में बदायूं में दर्ज पांच मामलों के अलावा बरेली में भी चार मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के दौरान उनके कब्जे से लैपटॉप, डायरी और अन्य उपकरण भी बरामद किए थे। जुलाई माह में दर्ज हुए मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। तीन में पहले हो चुकी है। अभी एक अन्य मामले की विवेचना जारी है।


--
अमर ज्योति प्रकरण में विवेचक को जल्द विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद की कार्रवाई की जा रही है, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। -अंकिता शर्मा, एसएसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed