Budaun News: छत पर गई महिला की बंदरों के हमले में नीचे गिरने से मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:25 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:25 PM IST
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वजीरगंज। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव पलई में शुक्रवार देर शाम घर की छत पर कपड़े उतारने गई महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बंदरों के हमले से घबराकर महिला छत से नीचे गिर गई। गिरने के कारण मौके पर ही मौत हो गई।
थाना क्षेत्र के गांव पलई निवासी बताशो देवी (46) पत्नी राजपाल सिंह शुक्रवार देर शाम को घर की छत पर सूख रहे कपड़े उतारने गई थीं। इसी दौरान छत पर अचानक बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने के प्रयास में महिला अपना संतुलन खो बैठीं और छत से नीचे जा गिरीं। छत से गिरने के कारण महिला को गंभीर चोटें आईं। परिजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी है। संवाद
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थाना क्षेत्र के गांव पलई निवासी बताशो देवी (46) पत्नी राजपाल सिंह शुक्रवार देर शाम को घर की छत पर सूख रहे कपड़े उतारने गई थीं। इसी दौरान छत पर अचानक बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। बंदरों से बचने के प्रयास में महिला अपना संतुलन खो बैठीं और छत से नीचे जा गिरीं। छत से गिरने के कारण महिला को गंभीर चोटें आईं। परिजन आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी है। संवाद
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