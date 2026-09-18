Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:23 PM IST
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हनुमान चालीसा का पाठ : बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार स्थित श्रीसंकटमोचन दरबार व बालाजी भक्ति धाम पर हनुमान जी का शृंगार कर चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे।
संपूर्ण समाधान दिवस : डीएम अवनीश राय की अध्यक्षता में तहसील दातागंज में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10ः00 बजे से।
प्रशिक्षण : डाइट में समर्थ मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
सेवा सप्ताह : बिल्सी के महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
स्वास्थ्य परीक्षण : सैदपुर सीएचसी की आरबीएस टीम की तरफ से गांव अगेही में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से।
रासलीला : शहर के भोला धाम में ब्रज के कलाकारों की ओर से रासलीला का आयोजन रात आठ बजे से।
आरती : पुराने सराफा बाजार में चल गणेश चतुर्थी पर आरती रात आठ बजे।
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संपूर्ण समाधान दिवस : डीएम अवनीश राय की अध्यक्षता में तहसील दातागंज में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10ः00 बजे से।
प्रशिक्षण : डाइट में समर्थ मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
सेवा सप्ताह : बिल्सी के महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
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स्वास्थ्य परीक्षण : सैदपुर सीएचसी की आरबीएस टीम की तरफ से गांव अगेही में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से।
रासलीला : शहर के भोला धाम में ब्रज के कलाकारों की ओर से रासलीला का आयोजन रात आठ बजे से।
आरती : पुराने सराफा बाजार में चल गणेश चतुर्थी पर आरती रात आठ बजे।