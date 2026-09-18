Budaun News: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के उत्पादों की होगी प्रदर्शनी

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इस वर्ष ट्रेड शो में 80 देशों से विभिन्न उद्यमी प्रतिभाग कर रहे हैं। राज्य के अधिकांश विभागों की भी सहभागिता हो रही है। उनकी ओर से विभिन्न उद्यमी उत्पाद, जिनकी गुणवत्ता एवं पैकेजिंग उत्कृष्ट होती है, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की ओर से उत्पादित उत्पादों को भी रखा जाएगा।इसमें जिले के विकास खण्ड अंबियापुर के ग्राम खैरुनगर की रोशनी महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से फुटमैट एवं पर्दे के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस समूह में 12 महिलाएं सिलाई मशीन से फुटमैट बनाने का कार्य कर रहीं हैं। समूह की सदस्य सीमा का कहना है कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें रोजगार मिला है, अब वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं।यह कार्य महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस तरह के कार्यों से ग्रामीण महिलाओं को न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि उनके उत्पादों को बाजार, सरस मेला और अब यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी पहचान मिल रही है।डीसी एनआरएलएम रवि प्रकाश सिंह ने बताया ट्रेड शो में समूह के उत्पादों को ई-सरस मार्केटिंग, ओएनडीसी और अन्य मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक विपणन की संभावना बनेगी। इससे समूह के उत्पादों को देश विदेश में भी पहचान मिलेगी।