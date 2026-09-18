{"_id":"6aad490f32d9a4cc0103853f","slug":"video-break-in-at-a-rural-bank-in-bijnor-thief-entered-wrapped-in-a-blanket-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर में ग्रामीण बैंक में सेंधमारी, कंबल ओढ़कर घुस आया चोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्योहारा में गल्लाखेड़ी स्थित सर्व यूपी ग्रामीण बैंक शाखा में चोर ने सेंधमारी कर दी। रात में खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। कंबल ओढ़े चोर ने बैंक में घुसते ही बिजली के तार काटकर आपूर्ति बंद कर दी। इसके बाद काफी देर तक बैंक के अंदर घूमता रहा। उसने स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ डाला, लेकिन अलमारी का ताला नहीं टूट सका। चोर की पूरी गतिविधि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

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