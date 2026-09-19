Bijnor News: बैंककर्मी की पत्नी पर धारदार हथियार से महिला ने किया हमला

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बुंदकी मार्ग स्थित सांईधाम कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय लक्ष्मी पर उसकी परिचित महिला बबीता चौहान ने धारदार हथियार से शुक्रवार की शाम हमला कर दिया। एसबीआई की धनौरा ब्रांच में कार्यरत लिपिक दिनेश कुमार के परिवार में आरोपी महिला का वर्षों से आना जाना था। शुक्रवार की शाम लगभग 6:15 बजे दिनेश बैंक में थे और उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे तभी पड़ोसियों का बैंक में दिनेश के पास फोन आया कि किसी महिला ने उनकी पत्नी को धारदार हथियार से घायल कर दिया है। दिनेश कुमार घर पहुंचे तो पत्नी लक्ष्मी का चेहरा लहूलुहान था। चेहरे और गले पर धारदार हथियार के कई निशान थे। प्राइवेट अस्पताल ले जाने पर गंभीर रूप से घायल लक्ष्मी को देहरादून के हायर सेंटर के लिए भेजा गया। दिनेश कुमार ने बताया कई वर्षों वह पहले जाब्तागंज में रहते थेए वहीं किराए पर महिला बबीता रहती थी। वर्तमान में वह दिल्ली में रह रही है और अक्सर पत्नी से मिलने आती थी। महिला सवेरे दिल्ली से उसके घर आई थी। शाम को पत्नी का फोन आया था कि बबीता कुछ पैसे मांग रही है। सीओ सुनील कुमार सिंह ने जांच कराने और कार्रवाई की बात कही।

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नजीबाबाद। स्टेट बैंक धनौरा ब्रांच में कार्यरत लिपिक दिनेश कुमार की पत्नी लक्ष्मी पर धारदार हथियार से परिचित महिला ने शुक्रवार की देर शाम हमला कर दिया। हालत गंभीर होने पर महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है।