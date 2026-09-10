{"_id":"6aa2ca1c2b8a0eda910e7491","slug":"video-training-teachers-to-improve-foundational-literacy-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुनियादी साक्षरता बढ़ाने को शिक्षकों का प्रशिक्षण, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

निपुण भारत मिशन के तहत ब्लॉक संसाधन केंद्र औराई में पिछले अगस्त माह से चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को छठवें चरण का प्रशिक्षण आरंभ हुआ। प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यालयों को निपुण बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों की क्षमता संवर्धन किया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी औराई वेद प्रकाश यादव ने प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने, बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करने और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को विद्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की जानकारी दी। तकनीकी सहायक मनीष कुमार, प्रणव कुमार पाल, ललन यादव, माधव यादव, महेंद्र पटेल, राजेंद्र पटेल, भोलानाथ यादव वकृष्ण कुमार सहित संबंधित प्रशिक्षणकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग किया और बच्चों के सर्वांगीण शैक्षिक विकास को लेकर आवश्यक जानकारी प्राप्त की।

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