{"_id":"6a93d62e086f7ae61c0917f7","slug":"video-training-conducted-under-amar-ujala-aparajita-campaign-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला के अपराजिता मुहिम के तहत दिया गया प्रशिक्षण; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला की मुहिम अपराजिता के तहत शनिवार को नईबाजार स्थित आदर्श विद्या मंदिर में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। कराटे प्रशिक्षक आदर्श शुक्ला व सृष्टि दुबे ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। बताया कि किस तरह से आपात परिस्थितियों में खुद की सुरक्षा करें और पुलिस की मदद लें। बताया कि आपात परिस्थितियों में असहज होने की बजाय डटकर मुकाबला करें। प्रशिक्षण में करीब 125 छात्राएं मौजूद रही। प्रशिक्षकों ने छात्राओं पर सड़क पर चलने के दौरान शोहदों की ओर से होने वाली हरकतों से बचाव के बारे में बताया।

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